Schnee im Anmarsch in Luxemburg

Der Winter steht vor der Tür. Am Montag könnte Schneefall für rutschige Straßen im Großherzogtum sorgen.

(jt) - Erstmals in diesem Herbst soll es in Luxemburg bis in die Niederungen schneien. Für Montag sagen die Meteorologen des staatlichen Wetterdienstes Meteolux bis zu vier Zentimeter Schnee voraus. Im Straßenverkehr ist daher besondere Vorsicht gefragt.

Die meisten Flocken sollen dabei im Norden des Landes vom Himmel herabtanzen. Im Süden des Landes wird wohl eher mit Schneeregen oder Regen zu rechnen sein. Die Temperaturen bewegen sich am Montag tagsüber zwischen minus 1 und plus 5 Grad.

Auch am Dienstag steht Luxemburg ein klassischer Herbsttag mit Regen und Nebel ins Haus. Tagsüber zeigt das Thermometer höchstens fünf Grad an. Morgens ist es kalt bei minus 2 bis 0 Grad. Winterliches Grau steht auch am Mittwoch auf dem Programm, bevor es bis zum Wochenende hin wieder etwas aufwärts mit den Temperaturen gehen soll.

