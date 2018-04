Am Ostersonntag wurde auf dem hauptstädtischen Knuedler mit dem ersten Vide-grenier des Jahres die Flohmarkt-Saison eingeläutet. Die Stände lockten. Und die Käufer kamen.

Schnäppchenjäger auf dem Knuedler

Darf es ein Teppich für den Hausflur sein? Ein Spielzeug für die Kleinen? Oder ein Buch für den nächsten Strandurlaub? Das alles und noch viel mehr gab es - aus zweiter Hand wohlgemerkt - am Ostersonntag auf dem hauptstädtischen Knuedler zu entdecken, als mit dem ersten Vide-grenier des Jahres die Flohmarkt-Saison eingeläutet wurde.



Das Angebot an den vielen Ständen war wie immer umfangreich und so mancher Schnäppchenjäger wurde denn auch fündig. Bei anderen Besuchern standen der Erwerb nicht so im Vordergrund. Sie nutzten den Markt einfach nur zu einem gemütlichen Bummel über die Place Guillaume II und genossen die angenehme Atmosphäre des beliebten Events. Zudem hatten am Sonntag auch die Geschäfte geöffnet, vielleicht waren sie auch bereits dort fündig geworden.



24 Lanecement de la saison 2018 des vide-greniers , Place Guillaume. Foto:Gerry Huberty

Der von der Stadtverwaltung organisierte Vide-grenier erfreut sich seit jeher großer Beliebtheit. Nicht nur bei den potenziellen Käufern, sondern auch bei den Verkäufern. So sind die Stände, die von Privatpersonen angemietet werden können, denn auch immer schnell vergeben. Interessierte können sich jeweils ab dem Montag nach dem Flohmarkt via Online-Formular auf der Homepage der Stadtverwaltung für den nächsten Termin anmelden.

Die nächsten Vide-grenier finden statt:

am 6. Mai in der Avenue de la Gare,

am 3. Juni auf der Place Guillaume II,

am 1. Juli in der Avenue de la Gare,

am 5. August 2018 auf der Place Guillaume II,

am 2. September auf der Place Guillaume II und



am 7. Oktober auf der Place Guillaume II.

Mehr Infos auf www.vdl.lu.