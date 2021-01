Am Mittwochmorgen schneite es in Luxemburg. Die aktuelle Verkehrslage hat sich mittlerweile beruhigt. Hier ein Überblick.

Schmierige Straßen und Unfälle am Mittwoch

Am Mittwochmorgen herrschen einmal mehr winterliche Verhältnisse auf Luxemburgs Straßen: Glatteis, Schnee und Schneeregen können den Weg draußen gefährlich machen. Der Automobilclub Luxemburg rät in seiner Morgenmeldung zu einer vorsichtigen und angepassten Fahrweise.

So gab es einige Unfälle am Mittwochmorgen. Unter anderem in der Rue de Keispelt in Kehlen steckte ein LKW im Schnee fest. Auf dem CR146 zwischen Stadtbredimus und Greiweldingen hatte ein Auto eine Panne. Auch hier war eine Fahrbahn blockiert, meldete die Polizei.

Weiterhin gesperrt ist allerdings der CR226 zwischen dem Stadtteil Bonneweg in der Hauptstadt und Itzig (Izeger Stee). Alle Verkehrsnachrichten gibt es wie gewohnt auf unserer Service-Seite.

