In Bad Mondorf ging vor wenigen Tagen eine Ära zu Ende. Das Café Lorrain schloss für immer seine Türen. 24 Jahre lang bedienten dort André und Brigitte Michel ihre Gäste. Nun blicken sie auf diese lange Zeit zurück.

In Bad Mondorf ging vor wenigen Tagen eine Ära zu Ende. Das Café Lorrain schloss für immer seine Türen. 24 Jahre lang bedienten dort André und Brigitte Michel ihre Gäste. Nun blicken sie auf diese lange Zeit zurück.

Ein rot und weiß gestreiftes an zwei Holzstühlen und der Türklinke fixiertes Plastikband versperrt den Eingang zum Café Lorrain an der Rue Frantz Clément in Bad Mondorf ...