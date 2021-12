Im Pop-up-Impfzentrum in der Grand-Rue wird an Silvester zum letzten Mal geimpft.

In der Hauptstadt

Schluss mit den Test-Gutscheinen

Am Donnerstag und Freitag kann man sich in der Hauptstadt noch mit einem Gutschein testen lassen: Fünf Euro kostet dann der zertifizierte Schnelltest - anstelle von 15 Euro - im Testzentrum auf 17, Place du Théâtre oder in einem anderen der 14 Zentren auf dem Gebiet der Hauptstadt. Ab Freitag wird die Stadt Luxemburg diese Aktion dann beenden, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde.

Seit dem 1. November hatten die Tests fünf Euro gekostet. Die letzten Gutscheine werden am Freitag ausgeteilt, um dann auch an diesem Tag zur Anwendung zu kommen.

Außerdem teilt die Stadt Luxemburg mit, dass das Pop-up-Impfzentrum auf Nummer 70 in der Grand-Rue nur noch bis Freitag 14 Uhr in Betrieb ist. Danach läuft der Mietvertrag aus, wie in der Pressemitteilung heißt.

Am Freitag sind die Impfzentren im Land zwischen 7 Uhr und 14 Uhr geöffnet. Am Samstag sind diese geschlossen. Die Helpline ist an Silvester von 7.30 Uhr bis 12 Uhr zu erreichen, am Samstag nicht.

