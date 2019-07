Schloss Sassenheim vor dem Verfall bewahren

In Sassenheim setzen sich die Gemeindeverantwortlichen für die Renovierung und Neubelebung des "Suessemer Schlass" ein.

In Sassenheim setzen sich die Gemeindeverantwortlichen für die Renovierung und Neubelebung des "Suessemer Schlass" ein.

Umgeben von einem großen Park, steht in Sassenheim ein mehrere Jahrhunderte altes Schloss, das nicht auf der Suche nach einem neuen Besitzer, sondern einer neuen Bestimmung ist. Im Laufe der Jahrzehnte hat das geschichtsträchtige Gebäude mehrmals die Funktion gewechselt. Seit 2016 steht das Schloss, das dem Staat gehört, leer. Die Gemäuer sind in keinem guten Zustand und dringend renovierungsbedürftig. Wird das Gebäude nicht instand gesetzt, könnte es in mehreren Jahren Geschichte sein.



Dabei ist die Institution das Wiedererkennungsmerkmal der Gemeinde Sassenheim ...