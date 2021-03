Schloss Birtringen geht an Privatbesitzer

Der Unternehmer Jos Bourg ist neuer Eigentümer der Immobilie und den 86 Hektar Ländereien, die dazugehören. Das Schloss soll künftig privat genutzt werden.

(SH) - Der Unternehmer Jos Bourg ist der neue Besitzer von Schloss Birtringen. Er sei wohl bereits am Donnerstag telefonisch informiert worden, habe dies jedoch für sich behalten wollen, bis er die schriftliche Zusage in der Hand hielt. Am Freitag erreichte Jos Bourg dann das Schreiben, in dem er offiziell darüber informiert wurde, dass er der Meistbietende für die Immobilie und die insgesamt 86,69 Hektar Ländereien war.

Insbesondere diese Ländereien – Felder aber auch Wald – haben es dem ehemaligen Vorsitzenden des nationalen Jägerverbandes angetan ...