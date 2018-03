Der Schiffsverkehr auf der Mosel ist wegen einer defekten Schleuse weiterhin gesperrt. Schuld ist ein defekter Untertorflügel.

Schleuse in Stadtbredimus defekt

(dpa/lrs) - Der Schiffsverkehr auf der Mosel ist an der Grenze zwischen Deutschland und Luxemburg wegen einer defekten Schleuse weiterhin gesperrt. Die Schleuse bei Palzem-Stadtbredimus sollte am Donnerstag trockengelegt werden, sagte ein Mitarbeiter der Anlage am Morgen. Dann wolle man den Schaden bewerten.



Wie lange der Schiffsverkehr stillstehen müsse, war zunächst noch unklar. Einen Stau gebe es aber nicht, die Schiffe hätten sich einen Liegeplatz gesucht.

Wie viele Schiffe wegen des Schadens nicht weiter fahren konnten, war zunächst unklar. Die Schleuse ist am rechten Untertorflügel beschädigt. Knapp 20 Schiffe fahren täglich durch die Passage.