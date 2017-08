(m.r.) - Mit 160 statt der erlaubten 90 Stundenkilometer wurde in der Nacht zum Montag ein Autofahrer auf der Strecke zwischen Heiderscheid und Niederfeulen von der Polizei erwischt. Die Beamten entzogen dem Raser sofort den Führerschein, denn die Sachlage ist in solchen Fällen klar: Wer zu schnell fährt, verstößt gegen die Verkehrsregeln. Doch auch das Zu -Langsam-Fahren gilt als Delikt. Aber wann ist langsam zu langsam?

Eine eindeutige Antwort gibt es nicht, denn der „Code de la Route“ schreibt keine allgemeine Mindestgeschwindigkeit vor. Die „Conduite à une vitesse excessivement réduite“ beruht auf zwei sogenannten Gummiparagrafen, deren Auslegung im Ermessen der Polizeibeamten liegt. So untersagt Artikel 139 der Straßenverkehrsordnung die Fahrt mit gefährlichen Geschwindigkeiten. Und laut Artikel 140 dürfen die Fahrer andere Verkehrsteilnehmer nicht behindern und durch ihr Fahrverhalten in Gefahr bringen. 49 Euro Bußgeld sind für den Verstoß vorgesehen.



Der Beschuldigte kann die Strafe allerdings anzweifeln. In diesem Fall erstellt der Polizeibeamte ein Protokoll, das an die Justiz weitergeleitet wird. Ein Richter entscheidet dann über das Schicksal des mutmaßlichen Trödlers. Ein wirkliches Problem sei das Zu-Langsam-Fahren hierzulande nicht, so ein Polizeisprecher. 2016 mussten lediglich fünf Autofahrer gebührenpflichtig verwarnt werden. Dieses Jahr waren es bisher zwei – ein Fall ereignete sich auf der Autobahn, ein anderer auf einer Landstraße.



Für Wiederholungströdler ist keine besondere Strafe vorgesehen. Wird ein Autofahrer allerdings mehrfach auffällig, kann die Polizei das Nachhaltigkeitsministerium informieren. Das Ministerium prüft dann den Fall und kann dem Fahrer gegebenenfalls den Führerschein entziehen.

Hierzulande eine Seltenheit



Laut „Code de la Route“ wird die Mindestgeschwindigkeit hierzulande von blauen Verkehrsschildern mit weißen Geschwindigkeitsangaben angezeigt. Die Schilder finden aber kaum Verwendung. Eine Art Mindestgeschwindigkeit gilt eigentlich nur auf der Autobahn.



Denn die Schnellstraße darf nur von Fahrzeugen genutzt werden, die mindestens 40 Stundenkilometer fahren können. So herrscht etwa für Traktoren und Mopeds ein Autobahnverbot. „Wer allerdings nur mit 40 Stundenkilometern über die Autobahn fährt, dürfte aber in den meisten Fällen zu langsam sein“, so der Polizeisprecher.



Im Umgang mit Trödlern sollte man sich aber in Geduld üben. Denn Drängler riskieren nicht nur einen Unfall, sondern auch den Verlust von zwei Punkten auf dem Führerschein.



Das sagt der "Code de la route"

Artikel 139. „Il est interdit de conduire un véhicule ou un animal à une vitesse dangereuse selon les circonstances ou d'y inviter le conducteur d'un véhicule ou d'un animal, de lui conseiller ou de l'y aider.“



Artikel 140. „Les usagers doivent se comporter raisonnablement et prudemment, de façon à ne pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation ou à ne pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou privées.“