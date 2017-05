Die erste Ausgabe des „Schleck Gran Fondo“ mit Start und Ziel in Bad Mondorf war ein voller Erfolg und damit eine mehr als gelungene Generalprobe für die vierte Etappe der Tour de France am 4. Juli in Bad Mondorf.

Beim von Fränk Schleck organisierten „Schleck Gran Fondo“ gingen insgesamt rund 1600 Radsportbegeisterte an den Start. Sie konnten dabei zwischen zwei Streckenführungen wählen.

Auf dem Menü standen entweder 89,5 oder 162 Kilometer. Bei der langen Tour mussten die Teilnehmer immerhin insgesamt 2400 Höhenmeter meistern.