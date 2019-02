Schlaglöcher: Wenn die Fahrt zum Hindernislauf wird

Sie sind äußerst unbeliebt bei Autofahrern und haben gerade Hochsaison: die Schlaglöcher. Wenn sie sich bilden, muss die Straßenbauverwaltung oder die zuständige Stelle in den Gemeinden handeln.

Bruchstellen im Straßenbelag können zu Schäden am Fahrzeug führen. Wo Löcher entstehen, ist nicht vorherzusagen. Fakt ist aber: Wenn sie sich bilden, müssen dieStraßenbauverwaltung oder die Gemeinden handeln.

Sie sind äußerst unbeliebt bei Autofahrern und haben gerade Hochsaison. Die Rede ist von Schlaglöchern. Wenn in der Nacht die Temperaturen in den Minusbereich fallen und tagsüber dann wieder ins Plus steigen, sind dies ideale Voraussetzungen für deren Bildung.

Schlaglöcher entstehen in erster Linie durch Verkehrsbelastung ...