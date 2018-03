Seit Jahren schon ruft man im Ösling nach einer Sanierung der völlig kaputten N 10 bei Marnach. Verwies man bisher stets auf laufende Studien, so weckt ein Facebook-Video urplötzlich das Bewusstsein für die Dringlichkeit des Handelns.

Schlaglöcher im Gedächtnis

John Lamberty Seit Jahren schon ruft man im Ösling nach einer Sanierung der völlig kaputten N 10 bei Marnach. Verwies man bisher stets auf laufende Studien, so weckt ein Facebook-Video urplötzlich das Bewusstsein für die Dringlichkeit des Handelns.

Da scheint Gaby Ewrard-Hetto ja wahrhaftig einen Volltreffer gelandet zu haben: Am Wochenende macht die Facebook-Userin ihrem Ärger über den völlig maroden Zustand der Nationalstraße 10 zwischen Marnach und Dasburg-Pont in einem Video-Post Luft, und schon springt ihr kein Geringerer als François Bausch selbst zur Seite: „Effektiv dat doten ass net normal an ech verspriechen hier, dass do elo ëppes wärd passéieren“, antwortet der Infrastrukturminister. Mehr Bürgernähe im Wahljahr geht wohl kaum ...

Ech wëll der Mme Gaby Ewrard-Hetto merci soen fir hiren Videopost zum Zoustand vun der N10. Effektiv dat doten ass net normal an ech verspriechen hier, dass do elo ëppes wärd passéieren. — Francois Bausch (@fbausch) 17. März 2018

Erinnerung an verhallte Appelle

Im Ösling reibt man sich indes verwundert die Augen, befindet sich die Straße doch bereits seit mehr als zehn Jahren in einem erbärmlichen Zustand, worauf in den zurückliegenden Jahren denn auch ein ums andere Mal in parlamentarischen Anfragen und in Presseberichten hingewiesen wurde.

Diese waren aber – unter der vorigen wie unter der jetzigen Regierung – ebenso regelmäßig mit dem Verweis auf laufende Studien und Variantenprüfungen beantwortet worden.

Dabei hatte auch François Bausch bereits Ende 2014 erklärt, er gehe in Erwartung einer noch ausstehenden Genehmigung des Umweltministeriums davon aus, dass die Instandsetzung 2015 in Angriff genommen werde. Ende Februar vergangenen Jahres hieß es dann wiederum, man prüfe noch eine neue Variante der Kurvengestaltung, die Sicherheits- und Umweltaspekten gleichermaßen Rechnung trage. Wie dem auch sei, passiert war bisher nichts ...

Dem Facebook-Bekenntnis vom Wochenende zufolge scheinen nun aber plötzlich alle Steine aus dem Weg geräumt werden zu können, welche die umfassende Erneuerung des knapp fünf Kilometer langen Straßenabschnitts hinunter ins Ourtal bislang noch verzögert hatten.

Eine Aussicht, die nicht nur bei all jenen, die regelmäßig auf der N 10 unterwegs sind, für Vorfreude sorgt, sondern auch im Clerfer Rathaus, wo man der Ankündigung von Nägeln mit Köpfen aber bis auf Weiteres noch mit Skepsis begegnet.

„An den Taten wird gemessen“

„Dass nach Jahren des Vertröstens und der folgenlos gebliebenen Versprechen endlich Bewegung in dieses unsägliche Dossier kommen soll, hören wir natürlich mit großer Freude. Wir wollen Ressortminister Bausch allerdings nicht an seinen Worten, sondern an seinen Taten messen“, zeigt sich Bürgermeister Emile Eicher vorerst zurückhaltend optimistisch.

Da liegt es nun wohl bei François Bausch, die aufgerissenen Vertrauenslücken baldmöglichst mit Asphalt zu schließen.