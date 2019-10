Schlaganfall: Wenn jede Minute zählt

Viele Menschen die einen Schlaganfall erlitten haben, kommen zu spät ins Krankenhaus. Dabei kann selbst ein Laie viele der Anzeichen erkennen.

Das Tückische an einem Schlaganfall ist, dass er in der Regel nicht wehtut und in den meisten Fällen ganz plötzlich, ohne Vorwarnung, eintritt. Aus diesem Grund ignorieren Betroffene oft erste Anzeichen, die jedoch als akuter Notfall zu deuten sind.



Hinweise sind, dass eine Person etwa undeutlich redet, etwas Gesagtes nicht wiederholen kann, dass sie ein Taubheitsgefühl in einem Arm hat oder, dass eine Gesichtshälfte gelähmt ist, die Person also nicht auf Aufforderung lächeln kann ...