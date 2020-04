Schlaganfall: Jeder Verdachtsfall soll ins Krankenhaus

Trotz Pandemie und der möglichen Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus raten die Ärzte Patienten dazu, auch bei nur leichten Anzeichen eines Schlaganfalls sofort den Notruf zu wählen. Eine Behandlung im Krankenhaus kann über Leben und Tod entscheiden.

„Die Pandemie hat die Menschen so sehr verschreckt, dass sie sich vor einer Behandlung in einem Krankenhaus fürchten. Bei einem Schlaganfall entscheidet diese jedoch oft über Leben und Tod“, sagt Chantal Keller, Präsidentin der Vereinigung Blëtz, der Anlaufstelle für Hirnschlagpatienten in Luxemburg.

Im Schnitt erleiden hierzulande pro Tag etwa vier Personen einen Schlaganfall ...