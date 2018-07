Zuletzt war der Streit um "Esch 2022" via Presseartikel ausgetragen worden. Am Freitag führten Escher Räte nun einen direkten Schlagaustausch während der Gemeinderatssitzung aus.

Schlagabtausch um "Esch 2022"

Es herrsche „ein Vakuum“, seitdem die Verträge von Janina Strögten und Andreas Wagner, den bisherigen Koordinatoren der europäischen Kulturhauptstadt „Esch 2022“, nicht verlängert wurden, so Rat Marc Baum in der Gemeinderatssitzung vom Freitag in Esch/Alzette.

Zuvor hatte er die vergangenen Monate Revue passieren lassen. Nachdem ein erster Kandidaturentwurf der Stadt Esch und der Südregion von der EU-Jury verworfen wurde, waren Strögten und Wagner mit einem neuen Kandidaturschreiben (Bidbook) beauftragt worden. Ein Unterfangen, das Früchte tragen sollte. Der Titel der europäischen Hauptstadt wurde der Südregion im November 2017 zugesagt.



Baum: ein Paradigmenwechsel unter der neuen Koalition



Marc Baum kritisierte gestern, dass es im Dezember, unter der neuen Escher Koalition, zu einem Paradigmenwechsel gekommen sei. Damals waren die Koordinatoren infrage gestellt werden, es wurde von Misswirtschaft gesprochen.



„Esch war voller Gerüchte“, so Baum. Der Vertrag der Koordinatoren wurde nur um sechs Monate verlängert. In einem „Tageblatt“-Interview habe sich der Escher Bürgermeister und Präsident der Vereinigung „Esch 2022“, Georges Mischo (CSV), „abschätzig“ gegenüber den beiden Koordinatoren geäußert. „Das Kulturverständnis des Bürgermeisters hat mir Angst gemacht“, so Baum.



Spautz: Sie wurden durch „Dreck a Piff“ gezogen

Die frühere Escher Bürgermeisterin Vera Spautz (LSAP) fügte hinzu, dass die Koordinatoren durch „Dreck a Piff“ gezogen wurden. In den vergangenen Wochen hätten sich die Ereignisse überschlagen, so Baum weiter. Den Koordinatoren wurden neue Posten vorgeschlagen, diese wären aber einer „Degradierung für beide“ gleichgekommen. Seitdem bestehe dieses Vakuum.



Auch kritisierten er und Vera Spautz, dass sich vom Bidbook abgewendet werde. Letzteres sei wie ein Vertrag. Jetzt wurde aber, anders als im Bidbook vorgesehen, ein Aufruf für Projekte gestartet, wie beim Kulturjahr 2007. „Ein Zurück zur Vorgehensweise von 2007 kann ich nicht nachvollziehen“, so Baum.



Spautz: Amnesie in Düdelingen und Differdingen



Vera Spautz kritisierte auch die Bürgermeister von Differdingen und Düdelingen, Roberto Traversini (Déi Gréng) und Dan Biancalana (LSAP), und fragte, ob sie „von Amnesie befallen“ seien. Beide seien von Anfang an in der Vereinigung „Esch 2022“ dabei gewesen, würden sich jetzt aber an nichts mehr erinnern, so Spautz.



„Die Kulturhauptstadt ist ein Politikum. Kultur selbst ist politisch“, so Baum noch. Daraus dürfe aber keine parteipolitische Angelegenheit werden. Seiner Ansicht nach, seien zu viele politische Vertreter in „Esch 2022“ eingebunden.



Mischo: "Esch 2022" war auf Sand aufgebaut



Georges Mischo antwortete, dass er nicht Stellung zu den Koordinatoren nehmen würde, weil sie ein Gerichtsverfahren wegen ihrer Vertragsauflösung angekündigt haben. Er bestätigte aber, dass das Defizit, das er für 2017 vorgefunden habe, sich im oberen fünfstelligen Bereich befand.



Die Vereinigung „Esch 2022“ sei bisher finanziell und administrativ „auf Sand gebaut“ worden. Die neue Leitung des Kulturjahres werde von einem Conseil de recrutement bestimmt. Es soll sich um ein transparentes Verfahren handeln, so Mischo.



Mischo: wieder Kultur in den Mittelpunkt rücken



Weiter versicherte er, dass der künftige Generaldirektor über keine Parteikarte verfügen werde. Dem Vorwurf der Politisierung hielt er auch entgegen, dass von den 20 Mitgliedern von „Esch 2022“ nur fünf Politiker seien und hier die vier großen Parteien vertreten seien. Wichtig sei nun, dass anstelle der Gerüchte die Kultur in den Mittelpunkt rücke.



Mischo: Michel Wolter wurde überzeugt



Mittlerweile seien auch schon viele Projekte eingereicht worden. Das neue Finanzierungsmodell – die Gemeinde zahlt kein festes Startgeld mehr, sondern für konkrete Projekte, die von Esch 2022 mitfinanziert werden – habe alle ProSud-Bürgermeister überzeugt. Inklusive „e Kriteschen an e Knouterer vu Käerjeng“, so Mischo noch.