Schlaflose Nacht für alle Sportbegeisterte

Anne Julie HEINTZ Die Nuit du Sport lockte am Samstag in 31 Gemeinden Tausende Begeisterte an und sorgte für viel Spaß und Bewegung.

Groß und Klein, Jung und Alt, fit und weniger fit: Bei der elften Ausgabe der Nuit du Sport war für jeden etwas dabei. In 31 Gemeinden quer duch das Land hatten Vereine, Gruppen und Verbänden für ein sportliches und festliches Programm gesorgt. Bei mehr als 200 verschiedenen Sportarten konnten sich die Teilnehmer austoben, darunter Footgolf, Agility, Airtramp, Kistenklettern, Kung-Fu, diverse Tanzkurse aber auch sanftere Sportarten wie Walking, Yoga oder Pilates.



8 In Petingen versammelten sich hunderte Kinder und Jugendliche um an den Aktivitäten rund um die Nuit du Sport teil zu nehmen. Foto: Laurent Blum

um weitere Bilder zu sehen. In Petingen versammelten sich hunderte Kinder und Jugendliche um an den Aktivitäten rund um die Nuit du Sport teil zu nehmen. Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum

Die „Nuit du Sport“ wird jedes Jahr auf Initiative des Service National de la Jeunesse und des Sportministeriums anlehnend an den nationalen Rahmenplan „Gesond iessen, Méi beweegen“ (GIMB) auf Gemeindeebene organisiert.



Mit den Aktivitäten rund um die Nuit du Sport wird in einigen Gemeinden bereits am Nachmittag begonnen.Iin Wormeldingen gar bereits um 11 Uhr. Schluss ist meist in den späten Abendstunden, an verschiedenen Orten gar erst gegen Mitternacht.