Schlaflos an der Stäreplaz

Rita Ruppert 36 Anwohner der Place de l'Etoile in der Hauptstadt klagen über den Baustellenlärm, der ihnen schlaflose Nächte bereitet. Sie haben eine Petition lanciert und behalten sich weitere Aktionen vor, sollte sich die Lage nicht verbessern.

„Seit mehr als einem Monat sind die Bürger, die in der direkten Umgebung der Place de l'Etoile (Rue de Rollingergrund, Rue du Charly, Rue Jean-Pierre Probst, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Rue Jean-Pierre Brasseur, Val Saint-Croix) wohnen, massiven und unaufhörlichen Lärmbelästigungen ausgesetzt, in der Woche und am Wochenende“, heißt es in der Petition des Collectif des résidents aux alentours directs de la Place de l'Etoile, die Ende Februar an Infrastrukturminister François Bausch, Bürgermeisterin Lydie Polfer und die Straßenbauverwaltung geschickt wurde.



Allgemeiner Überdruss



In der Petition beschweren sich 36 Bürger über den nächtlichen Baustellenlärm, der ihnen zu schaffen macht. Einige Anwohner seien wiederholt bei der Polizei vorstellig geworden und hätten sich wegen des exzessiven Lärms nachts zur Baustelle begeben. „Zu diesem Zeitpunkt stellen wir einen allgemeinen Überdruss fest“, so das Kollektiv.



Im Sommer werde unter anderem der Bau der Umsteigeplattform auf der Stäreplaz fertiggestellt sein. Es stehe außer Frage, dass die Anwohner die nächtliche Belästigung noch weitere Monate erdulden, so das Anwohnerkollektiv. Falls das Recht der Bürger auf eine gewisse Nachtruhe von den öffentlichen Stellen nicht berücksichtigt werde, zögen die Bürger weitere Aktionen in Erwägung.



In einer ersten Stellungnahme hatte die Straßenbauverwaltung darauf hingewiesen, dass die nächtlichen Arbeiten unerlässlich seien. Weil sie die Lebensqualität der Anrainer bedeutend beeinträchtigten, würden sie auf ein striktes Minimum reduziert.



Nächtliche Baustelle an diesem Wochenende



Für dieses Wochenende und die Nächte vom 28. bis 31. März hat die Administration des Ponts et Chaussées nun weitere Arbeiten angekündigt. Aufgrund des Straßenverkehrs seien sie tagsüber nicht durchführbar, so die Argumentation.



Über das plötzliche Kommuniqué der Straßenbauverwaltung zeigt sich Jo Wagener vom Kollektiv indes wenig erfreut: „Die Mitteilung bestätigt die Arroganz und Ignoranz der Obrigkeiten gegenüber einer Aktion, die von 95 Prozent der betroffenen Bewohner unterstützt wird.“