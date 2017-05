(SH) - Eifersucht war in der Nacht zum 28. Juni 2009 die Ursache für eine Schlägerei vor einer Diskothek in der Rue de Bouillon. Dies kommt nun vier Männer teuer zu stehen. Jonathan S. und Kaïss B. wurden am Donnerstag in erster Instanz wegen ihrer Verwicklung in die Auseinandersetzung zu jeweils einem Jahr Haft und einer Geldstrafe von 1.500 Euro verurteilt, Kevin D. zu zwölf Monaten Haft auf Bewährung und einer Geldstrafe von 750 Euro und Daniel F. zu 120 Stunden gemeinnütziger Arbeit.



Gegen einen fünften Angeklagten, der dem Prozess nicht beiwohnte, wird ein gesondertes Verfahren eingeleitet. Weiter ermittelt wird unterdessen noch, weil im Rahmen der Schlägerei ein Mann derart schwer mit einem Messer verletzt wurde, dass er an seinen Blessuren starb. Der Täter konnte bisher noch nicht identifiziert werden.



Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.