In den Rives de Clausen in der Hauptstadt haben zwei Männer in einem Parkhaus auf ein Opfer eingeschlagen. Die Polizei veröffentlichte einen Zeugenaufruf.

Schlägerei in Clausen: Polizei sucht nach Zeugen

In den Rives de Clausen in der Hauptstadt haben zwei Männer in einem Parkhaus auf ein Opfer eingeschlagen. Die Polizei veröffentlichte einen Zeugenaufruf.

(jt) - In den Rives de Clausen in der Hauptstadt hat es in der Nacht auf Sonntag eine Schlägerei gegeben. Laut Polizei wurde dabei eine Person verletzt. Die Behörde sucht jetzt nach Zeugen des Vorfalls.

Rodange: Unbekannter mit Clown-Maske überfällt Jugendliche Bei einem Überfall in der Rue de l'Industrie in Rodange sind am Mittwoch zwei Jugendliche von einem unbekannten Täter ausgeraubt worden.

Zwei Männer sollen gegen 3.30 Uhr in einem Parkhaus in der Nähe einer anderen Person einen Schlag verpasst haben. Dadurch stürzte das Opfer zu Boden und zog sich dabei mehrfache Verletzungen zu, die eine Behandlung im Krankenhaus notwendig machten. Die beiden mutmaßlichen Täter wurden einstweilen von der Polizei auf die Dienststelle mitgenommen.

Eine Frau mit blonden Haaren soll die Schlägerei beobachtet haben, ihre Identität konnte aber bislang noch nicht ermitteln werden. Die Polizei bittet sie sowie mögliche weitere Augenzeugen, sich mit der Dienstelle in Luxemburg-Stadt in Verbindung zu setzen (Tel. +352 244 40 1000).