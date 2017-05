(vb) – Einen gewalttätigen Streit haben zwei Frauen spätnachts in der Rue de Hollerich ausgetragen. Als die Polizei eingriff, griffen Schaulustige die Beamten an.

Am frühen Samstagmorgen wurde eine Polizeistreife auf eine große Menschenmenge in der Rue de Hollerich aufmerksam. Der Grund dafür war eine Schlägerei zwischen zwei Frauen. Einem Polizisten gelang es, eine der beiden Frauen, die vor den Augen der Polizei auf die andere Frau zuschlug, festzuhalten.

Die Frau widersetzte sich jedoch, versuchte den Beamten ins Bein zu beißen und schlug gegen dessen Oberschenkel. Kurz darauf kippte die Stimmung und die anwesenden Schaulustigen fingen an, die Polizisten zu beschimpfen. Die vier anwesenden Beamten mussten Verstärkung anfordern. Die Frau, welche weiterhin um sich schlug, wurde zum Dienstwagen gebracht. Dabei wurden die Beamten mit Bier und Bechern beworfen. Mehrere Männer beschimpften die Beamten aufs Übelste, traten näher an sie heran und bedrohten sie. Die Beamten machten vom Pfefferspray Gebrauch um den Sicherheitsabstand zu garantieren. Es wurde entschieden, einen der Männer am Boden zu immobilisieren. Da er sich dieser Maßnahme widersetzte, wurde Pfefferspray eingesetzt. Dieser Mann sowie ersterwähnte Frau wurden zur Dienststelle verbracht. Die Frau wurde in der Sichtzelle untergebracht, wo sie jedoch weiterhin tobte.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden beide Personen protokolliert. Die Frau wurde in der Ausnüchterungszelle untergebracht.