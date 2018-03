Am Donnerstag ist der Tag der Schizophrenie in Luxemburg. Dr. Paul Rauchs räumt in einem Interview mit Vorurteilen über die Erkrankung auf.

Lokales 5 Min.

Schizophrenie - Wenn die Identität zerfällt

Bei der Schizophrenie handelt es sich um eine psychische Störung, durch die sich die Wahrnehmung des Erkrankten verändert. Im Extremfall verliert er komplett den Bezug zur Realität und zu seinem Ich. Übersetzt heißt Schizophrenie Spaltung der Psyche oder des Geistes. Ist ein Erkrankter also ein Irrer? Gerade Vorurteile wie diese tragen zu einer Stigmatisierung der Betroffenen bei. Dr. Paul Rauchs, Psychiater und Psychoanalytiker, klärt auf.

Dr ...

