In Schifflingen reicht der Schulraum nicht mehr aus. In den kommenden Jahren stehen Baustellen an allen Schulgebäuden bevor. Eines wird sogar während der Umbauphase den Betrieb einstellen müssen.

Schifflinger Schullandschaft vor größerem Wandel

Mit ihrer großen Nachbarstadt Esch/Alzette teilt sich Schifflingen nicht nur die Brache Esch/Schifflingen, sondern auch ein größeres Problem: zu wenig Platz in Schulen und Auffangstrukturen. So befinden sich derzeit zwischen 40 und 50 Kinder auf der Warteliste der Schifflinger Maison relais. In der Gemeindeverwaltung geht man aber davon aus, dass die reale Zahl etwa doppelt so hoch ist. Neue Schullandschaft gestalten Um diesem Problem Herr zu werden, hat der Schifflinger Schöffenrat 2018 angefangen, Pläne für eine neue Schullandschaft zu konzipieren ...