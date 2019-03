Meteolux warnt für Sonntag vor Starkwinden mit Spitzen von mehr als 100 Stundenkilometer. Aus Sicherheitsgründen müssen daher einige Freiluftveranstaltungen abgesagt werden.

Schifflinger Kavalkade und einige Burgbrennen abgesagt

(dho) - Für Sonntag warnt Meteolux zwischen 10 und 20 Uhr vor Windböen bis zu 100 Stundenkilometer. Lokal können die Windstöße sogar noch stärker ausfallen. Darüber hinaus besteht wegen teils heftiger Regenschauer die Gefahr vor Aquaplaning auf den Strassen.

Aus diesem Grund wurde die Kavalkade in Schifflingen am Sonntag abgesagt, wie die Organisatoren auf Facebook mitteilen. Aus Sicherheitsgründen muss der Termin verlegt werden. Auch das Burgbrennen in Strassen wurde annuliert.

Sicherheitshinweise



Da am Sonntagabend bisher dennoch landesweit Burgbrennen stattfinden sollen, erinnert das Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) an die Sicherheitsvorschriften:



Die Organisatoren sollen auf die Stabilität der Konstruktion achten und darauf, dass keine Funken das Publikum gefährden können.



Außerdem soll kein Benzin oder ähnliche künstliche Feueranzünder verwendet werden, um das brennbare Material zu entzünden. Dies kann durch aufkommenden Wind besonders gefährlich sein.



Die Verankerungen von Zelten oder anderen umherstehenden Objekten sollen verstärkt werden und den Wetterkonditionen angepasst.



Der Sicherheitsabstand der Zuschauer zu der "Buerg" soll mindestens der dreifachen Höhe der Konstruktion entsprechen.



Es soll geprüft werden, dass ein sicherer Zugang zu dem Gelände möglich ist. Insbesondere, dass keine Gefahr von umfallenden Bäumen oder herabfallenden Ästen ausgeht.

Es wird dringend geraten, dass die Organisatoren diese Hinweise befolgen und die Situation in Bezug auf die Wetterbedingungen beurteilen.



Die Rettungskräfte mussten indes bis zum Sonntagvormittag 14 Mal aufgrund der schlechten Wetterbedingungen ausrücken.