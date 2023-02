Nach zwei Jahren Corona-Pause wurde die Südgemeinde am Sonntag wieder in Karnevalsstimmung versetzt. Entdecken Sie die besten Bilder.

32. Auflage

Das sind die besten Bilder von der Schifflinger Kavalkade

Glenn SCHWALLER Nach zwei Jahren Corona-Pause wurde die Südgemeinde am Sonntag wieder in Karnevalsstimmung versetzt. Entdecken Sie die besten Bilder.

In der vergangenen Woche zogen die Fuesbooken bereits durch Diekirch, an diesem Sonntag war es in Schifflingen so weit. Nach zwei Jahren Corona-Pause zog die 32. Auflage der „Schëfflenger Kavalkad“ unzählige Besucher und Schaulustige in die Südgemeinde und sorgte für eine ausgelassene Karnevalsstimmung. Nicht weniger als 38 Wagen nahmen am diesjährigen Umzug teil.

Von Superman bis Super Mario: Bunt verkleidete Fuesbooken zogen am Sonntag durch Schifflingen. Foto: Claude Piscitelli

Das Wetter spielte den Veranstaltern dabei größtenteils in die Karte. Es war zwar recht kühl und windig, jedoch blieb es den ganzen Tag über trocken.

