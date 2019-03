Schifflinger Kavalkade auf 7. April verlegt

Die Schifflinger Kavalkade, die eigentlich am Sonntag hätte stattfinden sollen, wird nun am 7. April ausgetragen werden.

(na/L.E.) - Sie fiel dem Sturm zum Opfer. Die Schifflinger Kavalkade, die eigentlich am Sonntag hätte stattfinden sollen, wird nun am 7. April ausgetragen werden. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Dies teilte der Organisationsverein Folklorama am Montag mit. Es sei eine schwere Entscheidung gewesen, den Umzug zu verschieben, hieß es außerdem in einer Videobotschaft, die die Organisatoren via soziale Netzwerke verbreiteten.

Im Sicherheitsinteresse aller Gäste und Beteiligten sei die Entscheidung wegen der Sturmwarnung am Sonntag aber unvermeidbar gewesen ...