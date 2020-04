Vor dem Oeko-Zentrum in Schifflingen standen die Fahrzeuge am Dienstagvormittag Schlange. Nachdem der Betrieb in den Recyclingzentren des Landes Anfang der Woche wieder aufgenommen wurde, ist der Andrang groß.

Schifflingen: Viel los vor dem Recyclingzentrum

"Vor dem Recyclingzentrum in Schifflingen war heute Morgen viel los. Zeitweilig standen die Autos sogar auf der Autobahn Schlange", beschreibt Claude Strotz, Pressesprecher der Polizei, die Situation vor dem Centre de recyclage intercommunal des SIVEC am Dienstagvormittag.

Die Polizei musste eingreifen, um den Verkehr zu regeln. "Viele nutzen nun die Gelegenheit, die in den letzten Wochen gelagerten Abfälle im Wertstoffhof zu entsorgen. Wir mussten also den dichten Verkehr vor dem Oeko-Zentrum regeln. Es verlief aber alles friedlich", so Strotz.

Am Montag hat das viel besuchte Centre de recyclage intercommunal des SIVEC in Schifflingen seine Aktivitäten wieder aufgenommen. Am Dienstagvormittag standen die Autos davor Schlange. Foto: Guy Jallay

Aber auch in Niederkerschen herrschte am Dienstagvormittag viel Andrang - obschon das Recyclingzentrum geschlossen hatte. "Auch dort mussten wir den Verkehr regeln", meint Claude Strotz: "Da hatten sich die Bürger wohl nicht richtig informiert und waren bereits am Vormittag zum Oeko-Zentrum gefahren, obwohl dieses erst am Nachmittag um 13 Uhr seine Tore öffnet."

Wie ein LW-Foto-Reporter am Dienstagvormittag feststellen konnte, hielt sich der Andrang vor dem Oeko-Center Hesper an der Rue Nachtbann in Itzig hingegen in Grenzen. Das Recyclingzentrum STEP in Bettemburg war am Dienstagvormittag geschlossen.

Unter bestimmten Bedingungen

Viele Bürger haben die freie Zeit zu Hause genutzt, um aufzuräumen und sich von alten Möbeln oder Abfall zu trennen. Aufgrund der Pandemie hatten die meisten Recyclingzentren des Landes bereits Anfang März ihre Tore geschlossen. Lediglich einige Recyclingparks hatten Ende März unter strikten Regeln erneut ihren Betrieb aufgenommen.

Auf Anordnung der Regierung mussten diese dann aber erneut geschlossen bleiben. Am Montag, also nach drei Wochen, wurde der Betrieb in manchen Recycling-Parks wieder aufgenommen. In den jeweiligen Zentren gelten nun besondere Maßnahmen: unter anderem das Tragen von Atemschutzmasken und das Einhalten des geltenden Sicherheitsabstandes. Manche Oeko-Zentren haben auch ihre Öffnungszeiten angepasst und die Zahl der Einfahrten begrenzt.

