Schifflingen: Verspätete Rentrée

Nach großer Testaktion dürfen negativ Getestete – und Testverweigerer – in Schifflingen ab Mittwoch wieder zur Schule.

„Unsere Schulen werden morgen öffnen, in welcher Form, das weiß ich noch nicht genau“, so Bürgermeister Paul Weimerskirch (CSV) am Dienstag kurz vor 17 Uhr. Nachdem der Heimunterricht am vergangenen Donnerstag aufgrund der Infektionslage in drei Schifflinger Schulen bis Dienstag verlängert worden war, wurden am Montag groß angelegte Tests durchgeführt.

„Fast 1.000 Schüler wurden getestet“, so der Bürgermeister.

Informationen per Buschtelefon

Allerdings: Nachrichten zur Zahl der positiv getesteten Schüler würden nur langsam durchsickern, so Paul Weimerskirch am Dienstagnachmittag ...