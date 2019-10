Am Donnerstagabend kam es in der Rue de la Gare in Schifflingen zu einem Unfall, bei dem ein Kind verletzt wurde.

Schifflingen: Kind von Auto angefahren und verletzt

(SC) - Am Donnerstagabend kam es in Schifflingen gegen 18.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind von einem Auto erfasst und verletzt wurde.

Eine Autofahrerin war in der Rue de la Gare unterwegs, als laut Polizeibericht "plötzlich ein Kind auf die Fahrbahn lief." Die Fahrerin war nicht mehr in der Lage, rechtzeitig abzubremsen und fuhr den 10-jährigen Jungen an.

Der Junge erlitt in der Folge eine Beinverletzung und musste vom Notarzt vor Ort versorgt werden. Der 10-Jährige wurde danach zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Ein Krankenwagen aus Schifflingen und ein SAMU-Fahrzeug aus Esch/Alzette waren zur Stelle, um sich um das verletzte Kind zu kümmern. Ebenfalls anwesend waren die Feuerwehren aus Schifflingen und Esch/Alzette sowie die Polizei.

Über das Ausmaß der Verletzungen des Jungen konnte die Polizei am Freitagmorgen keine genaueren Auskünfte geben.