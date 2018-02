(LuWo) - Im Süden des Landes wird der erste Fastnachtsumzug der Saison traditionsgemäß von der Association pour l'Animation Folklorique et Carnavalesque Folklorama aus Schifflingen veranstaltet. Und auch wenn die 2017er-Auflage buchstäblich ins Wasser gefallen war – was sich auch in der finanziellen Bilanz bemerkbar machte –, lassen sich Präsident Scott Kries und seine Mitarbeiter nicht entmutigen. So laufen die Vorbereitungen zur 29. Kavalkade, die übermorgen über die Bühne gehen wird, auf vollen Touren.

Bis jetzt liegen Folklorama 47 Teilnehmerzusagen aus Luxemburg, Deutschland und Frankreich vor. 23 Fußgruppen und 19 Festwagen werden am Sonntagnachmittag durch die Straßen ziehen. Die Musikgruppen Drum N'Twiel Fanat Düdelingen, Drum Band der Majorettes de l'Alzette, Bieleser Musek, Harmonie Forge du Sud Düdelingen und Drum Band der Majorettes de la Ville de Luxembourg werden das närrische Treiben musikalisch gestalten.

Wie in der Vergangenheit werden 500 Kilogramm Süßigkeiten, 10 000 Päckchen Chips und eine große Anzahl an Gimmicks in die Menge geworfen. Mit Gerstensaft und Crémant wird auch nicht gegeizt werden. Am Rundkurs der Kavalkade ändert sich nichts gegenüber den Vorjahren.

Anreise im Voraus planen

Los geht es um 15 Uhr in der Rue Basse und weiter durch die Rue de l'Eglise, Rue Dicks, Rue de la Paix bis in die Avenue de la Libération. Gegen 17.30 Uhr löst sich der Fastnachtsumzug an der Kreuzung Rue Basse und Rue du Canal auf. Für die Besucher heißt das aber nicht, dass sie gleich wieder den Heimweg antreten müssen. Auf dem Gemeindeplatz sorgt eine große Fuesparty für Stimmung. Ab 17 Uhr treten hier Generation Spaß und Laura R auf.

Folklorama investiert jährlich bis zu 30 000 Euro in die Kavalkade. Mit fünf Euro im Vorverkauf und sechs Euro am Sonntag ist man dabei.

Schifflingen ist zurzeit eine einzige Großbaustelle. Hinzu kommt, dass die Landstraße zwischen Foetz und Schifflingen am Sonntag wegen Bauarbeiten gesperrt sein wird (siehe LW von gestern). Folglich wird den Besuchern nahegelegt den öffentlichen Transport zu benutzen. Stellplätze für Autos sind jedoch in der Umgebung des Bahnhofs, bei der Lydie Schmit-Schule, beim Hall Polyvalent sowie bei den beiden Fußballfeldern vorhanden.