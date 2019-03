In Schifflingen gingen am Dienstag vermeintliche Spendensammler von Tür zu Tür - die Polizei mahnt zur Vorsicht.

Schifflingen: Falsche Spendensammler unterwegs

Gleich mehrere Fälle von dreistem Betrug wurden der Polizei in Schifflingen am Dienstag gemeldet: Zuerst versuchte eine vermeintliche Spendensammlerin an einer Haustür an der Chemin Vert, Geld zu ergaunern. Die junge Frau gab vor, taubstumm zu sein und bat im Namen der Vereinigung Handicap International um Bargeld.

Die gleiche Masche wandten kurz danach zwei Betrügerinnen an der Rue de Kayl an. Sie konnten allerdings in der Einfahrt des Hauses von der Polizei gestellt werden. Die Beamten beschlagnahmten das Geld und gefälschte Spendenlisten, es wurde Anzeige erstattet.

Echte Spendensammler

In Luxemburg gehen viele wohltätige Organisationen kaum, oder nur einmal im Jahr von Tür zu Tür: Bei den Luxemburger Ärzte ohne Grenzen gibt es keine Türkollekten. Die Caritas organisiert nur einmal pro Jahr eine große Spendenaktion in Form einer Hauskollekte - im Mai. Ähnlich sieht es bei der Croix-rouge luxembourgeoise aus: Der traditionelle Mois du don findet jedes Jahr im April statt und erstreckt sich über den gesamten Monat. Oft kümmern sich Bewohner aus den jeweiligen Dörfern um die Türkollekte – meist kennt man also die Person, die klingelt. Ab kommendem Montag, dem 1. April, werden wieder freiwillige Helfer der Croix-rouge luxembourgeoise unterwegs sein.

Dabei sind falsche Spendensammler leicht von den echten Hilux-Mitarbeitern zu unterscheiden: Denn diese haben normalerweise kein Handicap. Wer also von einem "Taubstummen" zum Spenden gedrängt wird, kann sicher sein, dass das Geld nicht bei Hilux ankommen wird.



Wenn Betrüger die Spendendose schütteln In der Vorweihnachtszeit sammeln viele Hilfsorganisationen Geld für den guten Zweck – unter ihnen auch dreiste Betrüger. Vor allem Handicap International Luxembourg hat mit diesem Problem zu kämpfen.

In dem Zusammenhang erinnert die Polizei daran, nicht vertrauenswürdige Spendensammler zu melden. Außerdem soll die eigene Geldbörse nicht auf offener Straße geöffnet werden und die Handtasche nah am Körper getragen werden.



Wer spenden will, sollte sich online oder telefonisch bei den Hilfswerken informieren. Bei den Organisationen kann man im Zweifelsfall auch anrufen und nachfragen, ob tatsächlich Spendensammler in ihrem Namen unterwegs sind.