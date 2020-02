Vor Kurzem war Rizo noch kerngesund. Nun wurde bei ihm akute Leukämie diagnostiziert. Für ihn beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, bei dem er Hilfe braucht.

Schifflingen: Dringend Lebensretter für Rizo Agovic gesucht

Diana HOFFMANN Vor Kurzem war Rizo noch kerngesund. Nun wurde bei ihm akute Leukämie diagnostiziert. Für ihn beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, bei dem er Hilfe braucht.

Jeder Mensch hat Wünsche und Träume. Sobald er aber krank wird, wird daraus meinst nur ein einziger: gesund werden. Dies wünscht sich auch Rizo Agovic. Am 20. Dezember wurde bei ihm akute Leukämie, also Blutkrebs, diagnostiziert. Vor Kurzem noch war er kerngesund und konnte seinen Hobbys wie Wandern oder Joggen nachgehen. Nun befindet sich der zweifache Familienvater im Krankenhaus.

„Meinem Bruder geht es den Umständen entsprechend gut“, sagt Ensa Agovic. „Er ist mit seinem zweiten Zyklus der Chemotherapie befasst. Ein Zyklus dauert etwa drei Wochen. Nach dem Abschluss der Therapie braucht er unbedingt eine Stammzellenspende.“ Nur so kann der 35-Jährige schnell wieder gesund werden.

Rizo Agovic ist an Leukämie erkrankt und benötigt dringend eine Stammzellenspende. Bislang setzte er sich im Gemeinderat und als Vizepräsident des Jugendhauses für die Bürger von Schifflingen ein. Foto: Guy Jallay

Bislang setzte sich Rizo Agovic als Stadtplaner im Gemeinderat in der LSAP besonders dafür ein, dass der Ausbau von Schifflingen so erfolge, dass die Lebensqualität der Menschen möglichst gesteigert werden könne. Nun aber braucht er Hilfe und das möglicherweise aus der Bevölkerung.

Deshalb haben Familie und Freunde am Samstag eine Aktion für ihn in der Salle Grand-Duc Jean im Gemeindehaus in Schifflingen geplant. Dort kann sich jeder zwischen 9 und 13 Uhr testen lassen, ob er möglicherweise als eine Art genetischer Zwilling Rizo Agovic helfen kann. Oder aber auch jemand anderem, der, irgendwo auf der Welt, ebenfalls um sein Leben kämpft.



Eine sehr geringe Blutmenge benötigt



In der Gemeinde kann sich dann jeder registrieren lassen, der zwischen 18 und 40 Jahre alt ist, gesund und mehr als 50 Kilogramm wiegt. Frauen dürfen indes maximal zweimal schwanger gewesen sein. Eine Blutabnahme oder ein Wattestäbchentest, bei dem ein Abstrich von der Wangenschleimhaut genommen wird, ist nötig, um als potenzieller Spender in die Datenbank aufgenommen zu werden.

Die benötigte Blutmenge ist dabei minimal und entspricht in etwa einem Fingerhut. Das Blut wird dann auf die HLA (Humane Leukozyten Antigene)-Merkmale getestet. Umgangssprachlich werden diese auch als Gewebemerkmale bezeichnet. Es handelt sich um Strukturen auf den Oberflächen der Zellen im Körper, die es dem Immunsystem erlauben, zwischen eigenem und fremdem Gewebe zu unterscheiden. „Bei dem möglichen Spender sollen im besten Fall zehn dieser Merkmale übereinstimmen, da ansonsten das Risiko steigt, dass der Körper des Empfängers die Stammzellen abstößt“, erklärt Andrea Djifroudi von der Pressestelle der Stefan-Morsch- Stiftung, die auch hierzulande zuständig ist.

Die gewonnenen Informationen werden dann anonymisiert in einer Datenbank gespeichert, die weltweit vernetzt ist. Zurzeit enthält diese etwa 36.000 Personen, die als potenzielle Spender registriert sind. Das entspricht mit 0,47 Prozent weniger als einem Prozent der Weltbevölkerung. „Es ist also noch viel Luft nach oben“, betont Andrea Djifroudi.



Außerdem solle man sich im Klaren sein, dass es eigentlich jeden treffen kann. Sich registrieren lassen sei kein großer Aufwand. „Man soll sich vor Augen führen, wie man sich fühlen würde, wenn das eigene Kind, der Partner oder die Eltern betroffen wären. Mit einer Spende kann man nicht nur ein Leben retten, sondern eigentlich das einer ganzen Familie“, führt sie weiter aus.



Werden die gespendeten Blutzellen dann vom Patienten angenommen, merzen diese die Krebszellen aus und bauen sozusagen ein neues blutbildendes System auf, sodass der Patient wieder gesund werden kann.



Akute Leukämie Bei Leukämie handelt es sich um Blutkrebs. Bei der akuten Form der Erkrankung können sich durch Zellteilung in wenigen Tagen große Mengen von sogenannten leukämischen Zellen im Blut und Knochenmark ansammeln.

Das blutbildende System ist dadurch gestört und bildet Zellen, die mutiert, also kaputt sind. Eine Therapie besteht aus einer intensiven Chemotherapie, Bestrahlung und in manchen Fällen ist auch eine Stammzellentransplantation für eine Genesung notwendig.