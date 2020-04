Schifflingen: Andrang am Recyclingcenter sorgt für Chaos

Bereits am Dienstag führte die Öffnung des Recyclingzentrums in Schifflingen zu einem Verkehrschaos. Am Mittwoch hat sich die Lage nicht entspannt.

Maximilian RICHARD Bereits am Dienstag führte die Öffnung des Recyclingzentrums in Schifflingen zu einem Verkehrschaos. Am Mittwoch hat sich die Lage nicht entspannt.

Auf der Route de Bergem zwischen Schifflingen und Foetz staut sich der Verkehr. Grund ist aber nicht eine Baustelle oder ein Unfall - sondern der große Andrang am Recyclingcenter. Die Fahrzeuge stehen sogar zeitweise auf der Autobahn Schlange - und das bereits seit dem frühen Morgen.

Ein Verhalten von dem das Syndicat intercommunal à vocation ecologique (Sivec) absolut abrät. Bei einer längeren Schlange sollen die Kunde sich nicht anstellen, sondern einfach weiter fahren. Es besteht zudem die Möglichkeit, im Vorfeld einen Termin unter der Telefonnummer 54 98 98 auszumachen.

Die Wartezeit beträgt indes derzeit etwa 1,5 Stunden. Ab 14.30 Uhr wird zudem kein neuer Kunde mehr auf das Gelände gelassen, damit die verbleibenden Fahrzeuge in der Warteschlange bis zur Schließung des Recyclingparks um 15.50 Uhr abladen können.

Schifflingen: Viel los vor dem Recyclingzentrum Vor dem Öko-Zentrum in Schifflingen standen die Fahrzeuge am Dienstagvormittag Schlange. Nachdem der Betrieb in den Recyclingzentren des Landes Anfang der Woche wieder aufgenommen wurde, ist der Andrang groß.

Das Recyclingcenter in Schifflingen öffnete am Dienstag erstmal seit mehreren Wochen wieder seine Türen, was zu einem Verkehrschaos führte. Die Polizei musste sogar eingreifen, um den Verkehr zu regeln.

Der Zugang auf das Gelände ist wegen der Covid-19-Pandemie nur begrenzt möglich - die Abladezeit ist streng begrenzt. Das Tragen eines Mundschutzes ist obligatorisch.











