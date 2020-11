Schießerei in Eischen: Ermittlungen laufen

Fünf Wochen nach dem Streit in Eischen, bei dem ein 20-jähriger Mann eine Schussverletzung erlitt, laufen die Ermittlungen.

(SH) - Streitereien, bei denen Schusswaffen zum Einsatz kommen, sind in Luxemburg nicht alltäglich.

Am Abend des 25. September, vor etwas mehr als fünf Wochen also, war es kurz nach 19 Uhr in der Nähe des Sportkomplexes in Eischen allerdings zu einem Streit gekommen, der eskaliert ist. Eine Person hatte dabei eine Schussverletzung erlitten.

20-jähriges Opfer

Das Opfer war nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort ins Krankenhaus gebracht und dort notoperiert worden ...