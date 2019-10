Schieren: Bürgermeister tritt zurück

André Schmit hat seine Demission als Bürgermeister der Gemeinde Schieren eingereicht und dies auch dem Gemeinderat mitgeteilt.

John LAMBERTY André Schmit hat seine Demission als Bürgermeister der Gemeinde Schieren eingereicht und dies auch dem Gemeinderat mitgeteilt.

Am Mittwochabend hat André Schmit den Gemeinderat von Schieren informiert, dass er sein Amt niederlegt.

Wie RTL mit Berufung auf ein Gespräch mit Schmit selbst meldet, soll das Demissionsgesuch in Zusammenhang mit den laufenden Arbeiten am neuen allgemeinen Bebauungsplan der Gemeinde (PAG) stehen. Schmit hatte wiederholt mit prozeduralen Hürden und staatlichen Vorgaben gehadert.



André Schmit Foto: Marc Hoscheid

Bereits im Mai hatte Schmit in Aussicht gestellt, eventuell am 15. Oktober zurücktreten zu wollen. In der Folge hatte er dann allerdings wieder einen Rückzieher gemacht. Nach den Wahlen 2017 war ohnehin vereinbart worden, dass Schöffe Francis Wirth zur Hälfte der Mandatsperiode - also zum 1. Januar 2021 - den Bürgermeisterposten übernehmen sollte.