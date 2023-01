Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen auf das benachbarte Wohngebäude verhindern.

Am frühen Mittwochmorgen

Scheunenbrand in Oberwampach

Tom RÜDELL Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen auf das benachbarte Wohngebäude verhindern.

(C./tom) - Der CGDIS war in den frühen Morgenstunden bei einem Scheunenbrand in Oberwampach gefordert. Die Scheune grenzt direkt an ein Wohnhaus und stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits komplett in Flammen. Der Brand stand kurz davor, sich auf das Wohnhaus auszubreiten.

Die Feuerwehren aus ingesamt vier Einsatzzentren konnten das aber durch schnelles Eingreifen verhindern, das Haus sei „größtenteils gerettet“ worden, so der CGDIS in seiner Meldung. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

