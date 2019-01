Am Mittwochmorgen brach in einer Scheune in Arsdorf ein Feuer aus. Die Rettungskräfte konnten der Flammen nur langsam Herr werden.

Scheunenbrand in Arsdorf

(TJ/CR) - Am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr brach in einer Scheune in Arsdorf aus bislang noch ungeklärter Ursache ein Brand aus.Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen die Flammen lichterloh aus dem Gebäude, zudem gab es eine sehr heftige Rauchentwicklung, was ein Vordringen der Spezialisten zum Brandherd deutlich erschwerte.



Selbst die außerhalb des Gebäudes agierenden Feuerwehrleute mussten mit schwerem Atemschutz arbeiten.In dem betroffenen Gebäude befindet sich eine kleine Werkstatt zum Instandsetzen von Oldtimerwagen und in einem angrenzenden Holzbau ein privates Schreineratelier. In welchem der Gebäude das Feuer ausbrach ist nicht bekannt.



Gegen 10 Uhr meldete die Verwaltung der Rettungsdienste, der Brand sei noch nicht unter Kontrolle. Die Wehren aus Rambrouch und Redingen arbeiteten Hand in Hand, wobei sie sich darauf beschränken mussten, die Flammen von außerhalb des Gebäudes zu bekämpfen. Eine auf dem Dach installierte Photovoltaikanlage erschwerte die Arbeiten zusätzlich.







Die Löscharbeiten erforderten den Einsatz der Feuerwehrkorps aus Rambrouch und Redingen. Während des Einsatzes wurde die Rue Jean-Jacques Klein in Richtung Heispelt für den Verkehr gesperrt.



