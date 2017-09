(che) - Die Löscharbeiten an der Scheune in Roeser, die am Samstagabend lichterloh brannte, dauerten auch am Montag noch an.



Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, sei die Brandursache derzeit noch unklar, die Ermittlungen seien aber in Gange.



Die Tiere, die sich in der Scheune befunden hatten, wurden laut „Centre d’incendie et de secours Roeserbann“ (Cisro) allesamt vom Besitzer gerettet. Weder Menschen noch Tier kamen zu Schaden.

Chris Karaba