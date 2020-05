Schengen: Unterricht mit Abstand

In Schengen hat man sich auf die Rentrée vorbereitet – gleich drei Schulen sind angepasst worden. Am Montag beginnt für die 460 Schüler ein etwas anderer Schulalltag.

In der Gemeinde Schengen gibt es insgesamt drei Schulen – in Remerschen, in Bech-Kleinmacher und in Elvingen –, die für die Rentrée am Montag an die Corona-Vorgaben angepasst werden mussten. „Bis auf kleinere Anpassungen, die noch von den Lehrern bis zum Schulbeginn erledigt werden müssen, sind wir so weit fertig mit der Umsetzung der Vorschriften“, sagt Pit Gloden, der Sicherheitsbeauftragte der Kommune, bei einem Rundgang durch die Komplexe in Remerschen und Bech-Kleinmacher.

In Schengen atmen demnach alle Beteiligten auf ...