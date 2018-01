(rc) - Das regnerische Wetter führte bereits am Mittwochabend zur Sperrung des CR152b zwischen Schengen und Contz-les-Bains (F). Das Hochwasser hatte die Straße komplett überschwemmt.



Dennoch versuchte eine Autofahrerin am Donnerstagmorgen in Schengen, an der Beschilderung vorbei, durch das Hochwasser zu fahren. Diese Entscheidung war nicht besonders glücklich getroffen, denn das Wasser war zu hoch und so blieb das Fahrzeug mittendrin stehen.

Die Feuerwehr aus Schengen musste eintreffen, um die Frau aus ihrer unangenehmen Lage zu befreien. Das Auto wurde samt Fahrerin aus dem Wasser geschoben. Laut Polizei wurde niemand verletzt, am Fahrzeug entstand jedoch hoher Schaden.

Frank Schumacher, Chef des CIS Schengen, fordert die Autofahrer auf, auf gar keinen Fall durch das Hochwasser zu fahren. Dies könne nicht nur sehr teuer, sondern je nach Wasserstand auch sehr gefährlich werden.