Wenn Politiker in die Rolle eines Schauspielers schlüpfen, kann eigentlich nur etwas ganz besonders Lustiges dabei herauskommen. Beim 7. Kropemannsfest am Sonntag in Redingen war dies denn auch so...

Lokales 52

Schauspieler, Politiker und ein Wassergeist

Nico MULLER Wenn Politiker in die Rolle eines Schauspielers schlüpfen, kann eigentlich nur etwas ganz besonders Lustiges dabei herauskommen. Beim 7. Kropemannsfest am Sonntag in Redingen war dies denn auch so...

Wenn Politiker in die Rolle eines Schauspielers schlüpfen, kann eigentlich nur etwas ganz besonders Lustiges dabei herauskommen. Beim 7. Kropemannsfest, das am Sonntag in Redingen veranstaltet wurde, konnte dies denn auch nicht anders sein. Lokale Gemeinderäte um Bürgermeister Henri Gerekens, aber auch nationale Politiker stellten ihr theatralisches Talent bei einer Theateraufführung gleich zu Beginn des Fests unter Beweis. Besonders das Gemeindeoberhaupt musste sein ganzes schauspielerisches Können aufrufen, um glaubhaft einen korrupten, undemokratischen und ausgeflippten Politiker zu spielen, der zudem noch den „Dicken“ aus Nordkorea zum Vorbild hat ...