Schaum im Springbrunnen: Vandalismus-Fall in der Hauptstadt

Rosa CLEMENTE Am Montagabend gab es in der Hauptstadt einen etwas kuriosen Vandalismus-Fall. Aus einem Springbrunnen floss haufenweise Schaum.

Ein etwas skurriles Bild bot sich am Montagabend in der Hauptstadt den vorbeilaufenden Passanten an. Im Amélie-Stadtpark am Boulevard Prince Henri hatten Unbekannte den bekannten Springbrunnen mit Spül- oder einem anderen Waschmittel gefüllt, sodass aus dem Brunnen in nur kürzester Zeit Unmengen an Schaum floss.

Ein User namens „promaniuk“ teilte am Dienstag ein Bild davon auf der Plattform www.reddit.com (Foto unter diesem Link). Als Bildbeschreibung schrieb er dabei: „Jemand hat das Desinfizieren wohl auf ein höheres Level gebracht - Stadtpark, gestern 21 Uhr.“

Wie die Polizei am Dienstag auf LW-Nachfrage hin bestätigte, gab es an dem besagten Ort am Montagabend tatsächlich einen Einsatz. Auch CGDIS-Sprecher Cédric Gantzer, erklärte, dass ein Feuerwehrteam gegen Mitternacht zum Einsatzort fuhr, um dem Service d'Hygiène der Stadt Luxemburg beim Abpumpen des Brunnens zu helfen. Die Stadt Luxemburg äußerte sich bislang noch nicht zum Vorfall.





