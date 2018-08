Schatztruhe Bauernhof

Kinder sollen den Bauernhof als Schatz entdecken. Das ist das Ziel, das auf dem Knapphaff in Knaphoscheid verfolgt wird.

Nach dem Motto Learning by doing werden Kinder auf dem pädagogischen Bauernhof Knapphaff in Knaphoscheid auf einen spannenden Rundgang geschickt, auf dem sie spielerisch neue Erfahrungen machen.

„Das sind doch keine Erbsen, das sind Kartoffeln“, belehrt Wuschel die sechs kleinen Kinder, die an diesem Nachmittag zu Besuch auf dem Knapphaff in Knaphoscheid sind ...