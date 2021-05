Schaf gerissen - Wolf gilt als möglicher Täter

Im Raum Wintger wurde ein Schaf gerissen. Der Wolf kann als Täter nicht ausgeschlossen werden. Genetische Untersuchungen wurden veranlasst.

(SH) - Auf einer Weide im Raum Wintger wurde wohl in der Nacht zum Montag ein Schaf von einem Raubtier gerissen. Experten der Naturverwaltung untersuchten das Schaf umgehend auf alle wichtigen Kriterien, wie Bisswunden und Fraßspuren, um Hinweise auf den Verursacher zu erhalten. Dabei konnte der Wolf als möglicher Täter nicht ausgeschlossen werden.

Wie die Naturverwaltung und das Umweltministerium weiter erklären, sollen genetische Analysen nun Klarheit darüber verschaffen, ob es sich tatsächlich um einen Wolf handelte. Hierfür wurden an den Bisswunden Proben entnommen, in der Hoffnung, ausreichend Speichel mit verwertbarer DNA des Verursachers zu erwischen. Die Proben werden vom Senckenberg-Institut in Gelnhausen (D) analysiert. Bis die Resultate vorliegen, werden wohl einige Wochen vergehen.

Bereits 2017, 2018 und 2020 hatte es bestätigte Wolfsnachweise in Luxemburg gegeben. Vor 2017 hatte es während 124 Jahren keine nachgewiesene Präsenz eines Wolfes in Luxemburg gegeben.

Die Naturverwaltung bittet darum, alle möglichen Hinweise auf die Anwesenheit von Wölfen umgehend zu melden, dies per E-Mail an wolf@anf.etat.lu.

