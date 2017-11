(str) - Am Appellationshof kommen Angeklagte nicht nur vor andere Richter als in erster Instanz, manchmal vertritt auch der Vertreter der Generalstaatsanwaltschaft andere Ansichten als zuvor der Kollege von der Staatsanwaltschaft. So auch am Mittwoch im Prozess um das Restaurant „Waldhaff La Sauvageonne“.



Hatte der Ankläger in erster Instanz noch eine dreimonatige Haftstrafe gegen den Betreiber sowie Geldbußen in einer Gesamthöhe von 125.000 Euro gefordert, so hob der Vertreter der Generalstaatsanwaltschaft gestern hervor, dass es ihm vorrangig um Klarheit in der Frage nach der Legalität von Bauarbeiten in einer ausgewiesenen „Zone Verte“ gehe.



In erster Instanz war der Betreiber Marc H. lediglich verurteilt worden, weil er entgegen der Kommodo-Genehmigung weit mehr als die erlaubten 50 Gedecke im Restaurant bediente. Dieser Verstoß ist aber inzwischen behoben, da die Genehmigung inzwischen erweitert wurde.



Den Verstoß gegen die Umweltauflagen hatte das Gericht allerdings nicht zurückbehalten. Eine falsche Entscheidung, wie der Vertreter der Generalstaatsanwalt am Mittwoch klarstellte. Seiner Auffassung nach bestehe kein Zweifel daran, dass das Nebengebäude, der Sockel des Gastanks, die Terrasse und die Petanque-Bahn illegal in der Grünzone errichtet worden seien.



Das Urteil aus erster Instanz sei daher zu reformierten. Am Berufungsgericht sei es nun Klarheit darüber zu schaffen, dass in Grünzonen nicht gebaut werden dürfe. Das sei juristisches Neuland, denn derartige Urteile gebe es in Luxemburg bislang nicht.



Gegen Marc H. forderte er eine Geldstrafe. Zudem müsse die Anlage in Waldhof wieder in ihren ursprünglichen Zustand von vor 2012 versetzt werden. Das Urteil des Appellationsgerichts ergeht am 17. Januar.