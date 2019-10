Nach dem Brand auf einem Industriegelände in Echternach leidet die Wasserqualität in der Sauer. Die Behörden leiten Notfallmaßnahmen ein.

Lokales 6 1

Sauer nach Brand in Echternach stark verschmutzt

Nach dem Brand auf einem Industriegelände in Echternach leidet die Wasserqualität in der Sauer. Die Behörden leiten Notfallmaßnahmen ein.

(jt) - Infolge des Brands auf dem Gelände des Flugzeugteileherstellers Euro-Composites in Echternach wurde die Sauer durch Löschwasser stark verschmutzt. Das teilt die Regierung am Dienstagabend mit.

Löschwasser und -schaum sowie Lösungsmittel und Phenolharz seien in die Sauer gelangt, so das Umweltministerium in einer Pressemitteilung. Die deutschen Behörden seien über die Verschmutzung im Grenzfluss informiert worden.

Mit verschiedenen Notfallmaßnahmen werde versucht, die Auswirkungen auf das Ökosystem zu reduzieren. Bei Steinheim werden schwimmende Barrieren installiert, um die Löschrückstände aufzufangen und aus dem Fluss zu entfernen.

Brand bei Euro-Composites gelöscht Nach einer Explosion hatte sich in der Industriezone Echternach ein größerer Brand entwickelt. Verletzt wurde niemand.

Experten des Wasserwirtschaftsamts entnehmen derzeit Proben, um das Ausmaß der Verschmutzung zu bestimmen.

Die Ursache des gegen Mittag ausgebrochenen Feuer ist noch unklar. Über dem Gelände war zeitweise eine schwarze Rauchwolke zu sehen. Der Brand sei mittlerweile unter Kontrolle, hieß es am späteren Nachmittag. Um 18.30 Uhr meldete der CGDIS, dass das Feuer gelöscht sei, einige Rettungskräfte jedoch zur Kontrolle vor Ort verbleiben würden.

Brand in Echternacher Industriezone Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

6 Brand in Echternacher Industriezone

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Durch den Brand in Echternach gelangte Löschwasser in den Grenzfluss Sauer. Foto: AGE/Service Information et Presse Experten des Wasserwirtschaftsamts leiteten Notfallmaßnahmen ein. Foto: AGE/Service Information et Presse 80 Feuerwehrleute bekämpften das Feuer auf dem Gelände der Firma Euro-Composites in Echternach. Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: AGE/Service Information et Presse