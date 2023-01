An der belgischen Grenze in Rombach-Martelingen kam es zu einer Wasserverschmutzung. Der Ursprung ist noch nicht geklärt.

An der Grenze mit Belgien

Sauer durch Erdöl verschmutzt

In Rombach-Martelingen wurde die Sauer am vergangenen Dienstag verschmutzt: Aus bislang noch ungeklärter Ursache war Erdöl in das Gewässer geflossen. Dies teilt das Wasserwirtschaftsamt am Donnerstagnachmittag mit.

Der Ort des Geschehens liegt an der belgischen Grenze. Die Belgier haben eine Untersuchung lanciert, um den Ursprung der Verschmutzung herauszufinden. Gleichzeitig wurde der Plan international d'avertissement et d'alerte Moselle-Sarre ausgerufen.

Aus Luxemburger Sicht waren Vertreter des Wasserwirtschaftsamtes und des CGDIS im Einsatz. Die Spezialeinheit des CGDIS, der „Groupe d'intervention spécialisé NRBC“, errichtete schwimmende Absperrungen. Diese zeigten aber wegen des hohen Wasserstands nicht die gewünschte Wirkung.

In der Pressemitteilung heißt es zudem, dass keine unmittelbare Gefahr für das Trinkwasser besteht, da der Staudamm des Stausees weit genug entfernt liege.

In Rombach-Martelingen ist der Ölfilm auf dem Fluss gut sichtbar. Foto: AGE





