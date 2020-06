Eine weiße Brühe ist am Montagabend laut Angaben des Sportfischerverbands in den Grenzfluss gelaufen. Es sei nicht die erste Verschmutzung dieser Art.

Lokales 1

Sauer bei Echternach verschmutzt

Eine weiße Brühe ist am Montagabend laut Angaben des Sportfischerverbands in den Grenzfluss gelaufen. Es sei nicht die erste Verschmutzung dieser Art.

(jt) - Die Sauer bei Echternach schimmerte am Montagabend weiß. Die Verschmutzung wurde in der Nähe der Industriezone in Echternach festgestellt. Die weiße Brühe sei aus einem Rohr gelaufen, das mit der Industriezone verbunden sei, wie der Luxemburger Sportfischerverband (FLPS) mitteilt.

1

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen.

Bereits vor einigen Monaten war es an selber Stelle zu einem ähnlichen Vorfall gekommen, so die FLPS. Die Sportfischer, die seit Montag wieder im Grenzfluss angeln dürfen, meldeten die Verschmutzung der Feuerwehr und der Polizei.

Weitere Informationen sind derzeit nicht bekannt.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.