Sassenheim: Nur eine Oppositionspartei gegen Haushaltsvorlage

Dass Oppositionsparteien gegen die Haushaltsvorlage der Majorität stimmen, hat Tradition. In der Gemeinde Sassenheim haben dieses Jahr aber nur zwei von drei Oppositionsparteien das gemacht.

Auch in der Gemeinde Sassenheim haben die pandemiebedingten Mindereinnahmen ein Loch in die Gemeindekasse gerissen. Darüber waren sich alle Räte einig, als sie in der vergangenen Sitzung über die Haushaltsvorlage für 2021 diskutierten. Diese hatte in einer Sitzung zuvor Bürgermeisterin Simone Asselborn-Bintz (LSAP) vorgestellt.

Déi Lénk stimmen dagegen

Doch damit war es auch schon mit den Gemeinsamkeiten zwischen den verschiedenen Parteien vorbei ...