Sassenheim: Neue Bürgermeisterin in den Startlöchern

Nach 15 Jahren im Gemeinderat wird Simone Asselborn-Bintz am Freitag zur neuen Bürgermeisterin ernannt.

Es ist ein historischer Tag für die Gemeinde Sassenheim. Zum ersten Mal in der Geschichte der Kommune übernimmt heute eine Frau die Geschicke der 17.500-Einwohner-Gemeinde. Schöffin Simone Asselborn-Bintz (LSAP) wird in der heutigen Ratssitzung zur neuen Bürgermeisterin ernannt und tritt damit in die Fußstapfen von Georges Engel (LSAP), der knapp drei Jahre vor Ablauf seiner Amtszeit als Gemeindeoberhaupt zurücktritt.

Bereits am Montag wird die neue Bürgermeisterin vereidigt ...