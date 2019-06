Sassenheim lenkt im Streit um Musikschule ein

Sassenheimer können sich nun doch in die Musikschule der Nachbargemeinde Käerjeng einschreiben. Der Sassenheimer Schöffenrat hat entschieden, sich an den Kosten des Musikunterrichts zu beteiligen.

Nun also doch. Sassenheimer, die sich kommendes Schuljahr neu in der Käerjenger Musikschule einschreiben wollen, werden wieder dort angenommen. Per Pressemitteilung hat der Sassenheimer Schöffenrat angekündigt, dass die Gemeinde sich an den Musikunterrichtskosten der Nachbargemeinde beteiligen wird.

Dem vorausgegangen war ein Streit zwischen Nachbargemeinden. Käerjeng wirft Sassenheim vor, von der Musikschule in Niederkerschen zu profitieren, ohne finanzielle Gegenleistung zu bringen.

780 Euro pro Schüler